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شاب يتلقى عقابًا قاسيًا بعد كشف خيانته لخطيبته

منذ 25 دقيقة
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شاب يتلقى عقابًا قاسيًا بعد كشف خيانته لخطيبته

القاهرة (صدى):
قررت فتاة في مصر الانتقام من خطيبها بعدما اكتشفت أنه قام بخطبة فتاة أخرى، في الوقت ذاته.

وأوضحت الفتاة أن الشاب تقدم لأسرتها لإعلان خطبتهما بشكل رسمي، قبل أن تفاجأ بخطبته على فتاة أخرى.

وعلمت بالأمر عقب تنزههما سويًا لشراء بدلته، التي أقنعها حينها أنها لحضور إحدى حفلات الزفاف، لتكتشف أنها حفل خطبته، وأنه العريس.

ودبرت الفتاة الانتقام حيث ذهبت لحضور خطبته على الأخرى، وقامت باستعراض صورها التي جمعته بها أمام الحضور، والرسائل التي كانت بينهما لتكشفه أمام الجميع، لتقم العروس الجديدة بالاعتداء عليه بالضرب مسببة له جرحا في رأسه، وتم إنهاء الحفل.

مصر
فتاة
انتقام
عقاب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131809
منذ 8 دقائق
ههههههههههههههههههه مقرود ومحرود ..

.. راح ضحية نعل ، هذا العريس البغل ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
خلاص طيب. لا تدف
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه مقرود ومحرود .. .. راح ضحية نعل ، هذا العريس البغل ..
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
ألا تعلم ان العصب السياسي ممنوع ، واسأل مضيف الحاير ينبيك .. .. ثبت السرعه على الحد المسموح ولا تهتم من الرادار ..

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