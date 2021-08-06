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مهلة أسبوع لأصحاب السيارات التالفة في مكة

منذ ساعة
1361
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مهلة أسبوع لأصحاب السيارات التالفة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫وكالة البلديات، مساء الجمعة، أنها ستبدأ في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أنها تمهل مُلاك السيارات التالفة 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها؛ لما تسببه من خطر أمني وبيئي، إضافة إلى تشويه المشهد البصري.

ودعت الأمانة مُلاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سَحْب سياراتهم، والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشدت بالإبلاغ عن أي مركبة تالفة بالاتصال على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو على خدمة الواتساب 0539400940؛ ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.

مكة
السيارات
امانة العاصمة المقدسة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131799
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. كان ودي اشجعك يا فهيدان ، لكن المشكله انك طقوع امسح ...
د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
والله السمك جيعان ياوزارة الداخليه ، كبهم في البحر تاخذون اجر في السمك ..
د محمد ماجد بخش
عندك رأي أرسله باسم وزارتك للمتحدث الرسمي يشير له ضمن الموجز الصحوي
د محمد ماجد بخش
شايف سعادتك - مرحبا - أعتقد مهمة متحدث الصحة تكفينا

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