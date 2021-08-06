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مستشار قانوني : إخفاء الزوجة عمليات التجميل قد يؤدي للطلاق واسترداد المهر (فيديو)

منذ 20 ساعة
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مستشار قانوني : إخفاء الزوجة عمليات التجميل قد يؤدي للطلاق واسترداد المهر (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
قال المستشار القانوني، محمد الجضعي، إن إخفاء الزوجة عمليات التجميل يعد تدليسا وغشا، ويحق للزوج حينها أن يلجأ للطلاق واسترداد المهر.

وأضاف أن المادة السابعة ممن النظام الأساسي للحكم في المملكة نص على أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم، مضيفا أن الشريعة الإسلامية حرمت الغش والتدليس في جميع العقود، مضيفا أنه يرى أن ذلك ينطبق أيضا على عقود الزواج.

وأضاف أنه في حال تضرر أي طرف من الزواج يحق له المطالبة برفع الضرر عنه، مشيرًا إلى أن جسد المرأة التي تجري عملية التجميل لا يكون مثل المرأة الطبيعية.

ولفت إلى أن من حق الرجل أن يعرف العيوب في مظهر المرأة لأن هذه العيوب قد تنتقل إلى الأبناء إذا تزوجها، لذلك فمن حقه معرفة هذه العيوب لكي يحدد ما إذا كان سيتزوجها أم لا.

وأكد أن نفس الشئ ينطبق على المرأة، إذ يمكنها فسخ عقد النكاح إذ اتضح أن الزوج أجرى عملية تجميلة دون أن يُعلمها بذلك قبل الزواج.

الزواج
محامي
مستشار
عقود
عمليات تجميل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15601
منذ 20 ساعة
أيسكريم 31

كلهم في قالب واحد ..

جمال الكون كله في عود مانيكال ..

من شبيهة القرود إلى ملكة جمال بعد إجراء اللازم

وتقولي أيش الإجراء القانوني اللي أعتمد عليه

يا شيخة أتلهي
سارا سالم
سارا سالم عدد التعليقات : 70
منذ 19 ساعة
نتمنى أن تتغير النظرة الى المرأة في مجتمعنا والتي جعلت البعض منهن تتهافت على عيادات التجميل ارضاء للرجل وخوفا من أن يقارنها بغيرها...نظرتنا للجمال محدودة بالشكل الخارجي..مع كثيرا من الشهيرات عالميا جمالها في شخصيتها ونعومتها وثقافتها..
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 199
منذ 16 ساعة
انا مطلق ٢ بسبب التجميل وتم استرداد المهر
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 316
منذ ساعة
قال : يا إمام ..
تزوجت إمراة ..
وحين دخلت بها .. وجدتها عرجاء ..
فهل يحق لي أن أعيدها ..!!؟؟
قال له الإمام رحمه الله :
إن كنت تزوجتها من أجل السباق .. فردها ..!!!!!!!!!!!

عقول بعض الناس وأهواؤهم محصورة في شيء معين ..
وربما أن الممثلات سلبن عقولهم لجمالهن ..
فأصبحوا لايرون إلا تلك المواصفات ..
ولم يعلموا أنهن مررن بمراحل طويلة من العمليات والمحسنات والنحت لأجسامهن ,,,,,الخ ..

يقول أحد الأشخاص السعداء في حياتهم ..
لم أر الفتاة التي تقدمت لخطبتها ..
وبعد أن تمت الملكة ومناسبتها ..
رأيت صورة لزوجتي القادمه ..
وصدمت من رؤية زوجتي في تلك الصوره ..
فهي ليست جميلة ..
بينما كنت أتخيلها أجمل مما رأيته في الصورة ..!!؟؟
وشعرت بمرارة ما أنا فيه ..
ولكن الله ربط على قلبي ..
وتجرعت مصيبتي ..
وسلمت أمري إلى الله ..

مضت الأيام .. وتم تحديد موعدا للزواج
وبتيسير الله عزوجل .. تمت الأمور بأفضل حال وأتمها
واصطحبت زوجتي وأنا محرج ..
فقد كان وقع تلك الصورة في نفسي كبيرا ..
وذهبنا إلى منزلنا ..
وسبحان مغير الأحوال ..
سبحان من بيده قلوب العباد ..
يقلبها كيف يشاء ..
شعرت بحب وألفة نحو زوجتي التي رأيت صورتها سابقا وانصدمت منها
لعدم جمالها ..
وتمضي الأيام والشهور .. والسنين ..
ونحن من فضل الله في نعم الله وتألف القلوب
كان التقدير والإحترام بيننا هو الأساس في تعاملنا
ولذا .. دامت حياتنا واستمرت بفضل الله
ثم بفضل التقدير والإحترام
وقيام كل واحد منا بحقوق الاخر ..
ويعلم الله أنني أرى فتيات ونساء أجمل من زوجتي ..
ولكنني لا أرتضي بديلا عنها ..
فقد عشت معها .. ورأيت منها كل جميل في تعاملها
حتى أصبح الشكل لم يعد له مكانا في حساباتي الزوجيه ,

أسرة فقيرة ..
ضعيفة الحال ..
ليس لها عائل إلا الله .. ثم ولد واحد
وأخوات له .. إحداهن معاقة .. وأمهم ,
أحوالهم بسيطه .. يسكنون في بيت طين بالاجار
تقول الأم :
في أحد الأيام ..
طرق باب بيتنا .. وذهبت إحدى بناتي لرؤية من عند الباب ..!!
وبعد أن فتحت الباب .. عادت إلي مسرعة .. لتخبرني عن وجود ضابط
يسالها عن أمها ..!!؟؟
إنعقد لساني .. من المفاجأة بوجود ضابط على باب بيتنا ..
ويسأل عني ..!!؟؟
تحاملت على نفسي .. وذهبت لأرى ماذا يريد منا ..!!؟؟
سلم عليها الضابط .. وأخبرها أنه قادم يخطب إحدى بناتها ..
رحبت به .. وأدخلته المجلس البسيط المعد للضيوف ..
وبعد أن تناول القهوة ..
قال لها : لقد أتيت خاطبا لإبنتك ( فلانه ) .. وذكر إسمها ..
تعجبت الأم ..
وسألته وهي تريد أن تعلمه شيئا :
إن إبنتي التي تريد خطبتها ( معاقه ) ..!!
أجابها الضابط : نعم ياوالده .. أنا أعلم ذلك ,
لكن الأم لم تكتفي بذلك ..
بل دخلت البيت .. وأحضرت إبنتها المعاقه على عربتها التي كانوا يحملونها عليها
وأدخلتها المجلس .. لتري الضابط وضع إبنتها ..
فأصر الضابط على كلامه ورأيه ..
وأنه قادم لخطبة هذه الفتاة ( فلانه ) التي أمامه ..
وأنه يعلم مسبقا انها معاقة ,
فماهو السبب ياترى في تشبث ذلك الشاب الضابط في تلك الفتاة المعاقه ..!!؟؟
لقد كانت الفتاة كاتبة .. أديبة ..
لها مشاركات وخواطر مؤثرة ..
أحبها ذلك الضابط الشاب .. ولم تثنه إعاقتها عن حبها والإعجاب بها ..
ليثبت أنه رجل يقدر الإنسان بعقله .. وليس بجسمه
ويشاء الله .. أن تتطور الأمور إلى الأفضل والأجمل ..
وتكتمل أفراحهم بالجمع بين قلبين راقيين ..
رغم إختلافهما في تكوينهما الجسدي ..
ولكن صوت العقل .. وصوت الحكمة يقول في تصرف الضابط :
أريد زوجة لي .. وأما لأبنائي .. إنسانة راقية بفكرها .. بعقلها .. بجمال روحها ..
فلله درك .. ودر أبيك وأمك أيها الرجل الحكيم العاقل .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم ايوا كدا اضربوهم بيد من حديد
ابوبدر
المعذرة على الاخطاء *لو صار *حقيقة خطر جدا
ابوبدر
ايا كان السبب لا يحق لاحد قتل احد الا بما يشرعه الشرع وتقيمه الدولة حفظها وفق الانظمة الشرعية ، وما عدا ذلك اكرر انه...
نجاة محمد
ان شاء الله الذهبية تكون من نصيبك
رااايق
إنا لله و إنا إليه راجعون *** الله يرحمها و يغفر لها *** ويرحم موتى المسلمين ***

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