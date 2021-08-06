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"الصرامي" يعلن تكليف سامي الجابر مذيعاً لبرنامج تلفزيوني والأخير يسخر: انخبصت امورك حبيبي

منذ يومين
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"الصرامي" يعلن تكليف سامي الجابر مذيعاً لبرنامج تلفزيوني والأخير يسخر: انخبصت امورك حبيبي

نواف السالم (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، أن رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، تم اختياره لبرنامج "كوره روتانا"بعد اعتذار الإعلامي تركي العجمة عن استكمال تقديم البرنامج لأسباب غير معروفة.

وأضاف أن شبكة روتانا خليجية اختارت الكابتن سامي الجابر ليكون مذيعاً و مقدمًا للبرنامج، نظرًا لتجربته الثرية في الملاعب، وذلك بحسب ما ذكره بحسابه بموقع "تويتر".

وتفاعل سامي الجابر مع تغريدة "الصرامي" وكتب:" الله يعافيك يابوفهد على هالخبر الحصري اللي حتى انا ما ادري عنه".

وتابع :" ليتك تضيف ان سعود الصرامي بيكون ناقد حصري معي بالبرنامج، هذا و بيريرا توه بباريس ما وصل الرياض انخبصت امورك حبيبي ابوفهد،الله يسعدك وتحياتي لك".

يذكر أن الهلال أعلن رسميًا إتمام التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادمًا من وست بروميتش الانجليزي.

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نادي النصر
النصر
الهلال
سامي الجابر
سعود الصرامي
نادي الهلال

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2420
منذ يومين
توقع من ابو خرقه اي شي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15736
منذ يوم
مثل عروس تستحي من عريسها يوم الزواج .. وبعد أقل من سنة تصكه كف مخمس أبو كأس بناجر ذهب
الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 33
منذ يوم
راح يجي يوم يرشحونة يقدم نشرة الاحوال الجوية وحالة الطقس في التلفزيون ،،،
ابوعبدالرحمن
ابوعبدالرحمن عدد التعليقات : 1
منذ 48 دقيقة
سامي محترم وناجح في أي مجال انا لست هلالي ولكن كلمه الحق تنقال رجل مثقف ومحترم فمحترم يحترم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9766
منذ 39 دقيقة
طيب ***

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
ياخي هذي رواتبه موفرها وش دخلكم حر في فلوسه لو يولع فيها هو المسؤل عنها امام الله والناس مالكم دخل
محمد القحطاني
ياخي هذي رواتبه موفرها وش دخلكم حر في فلوسه لو يولع فيها هو المسؤل عنها امام الله والناس مالكم دخل
علي عسيري
اتركو المخلوق للخالق
احمد
يا ناس شوفوا حل لهذا الإنسان المفروض وزارة الاعلام تشوف لها حل مع هذا الرجل.. عيد ميلاد ياشيخ استحي على وجهك ودمك من هالاشياء...
د محمد ماجد بخش
مخنوق بالعبرة ولعل العبارة تفي :- الوحدة المغناطيسية هي ضعف الوحدة الفراغية الثقالية من الناحية العددية لكن الفراغ العددي يمثل لكل من الثقالتين بمعنى...

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