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الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة بيريرا

منذ يوم
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الأمير الوليد بن طلال يتكفل بصفقة بيريرا

ماجد محمد (صدى):
قرر عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال عن التكفل بصفقة نجم ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وكشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الجمعة، تفاصيل عقد بيريرا مع الهلال، موجهًا في الوقت ذاته الشكر للأمير الوليد بن طلال على تكفله بقيمة الصفقة.

وقال الصويلحي: “خمسة مواسم مدة عقد الساحر البرازيلي مع كبير آسيا، صفقة زرقاء عظيمة ومدوية في الشرق الأوسط قادها بهدوء .. ونجاح .. وإصرار .. الرئيس العظيم فهد بن سعد بن نافل”.

وأضاف الصويلحي : “الداعم العاشق الأمير الوليد بن طلال تكفل بصفقة التعاقد الكبرى مع النجم ماتيوس بيريرا يستحق أبو خالد منا جميعًا المشاركة هنا”، وأطلق هاشتاق شكرًا الوليد بن طلال وطالب الجماهير بالتفاعل معه.

الهلال
الأمير الوليد بن طلال
ويست بروميتش

التعليقات

كووووووك
كووووووك عدد التعليقات : 4
منذ يوم
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 668
منذ يوم
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15670
منذ يوم
آه .. بلون شعار وزارة الهلال
كووووووك
كووووووك عدد التعليقات : 4
منذ يوم
مخالف للنشر
أحمد العسيري
أحمد العسيري عدد التعليقات : 5
منذ يوم
صاحب التعليق الي مسمي نفسه كوك
عن أي فلوس تكلم نقولك ابو خالد تكلفل بقيمه الصفقه تقول فلوسك ي ابوي طير انت وفلوسك واضح قوطي مندس
أحمد العسيري
أحمد العسيري عدد التعليقات : 5
منذ يوم
صاحب التعليق الي مسمي نفسه كوك
عن أي فلوس تكلم نقولك ابو خالد تكلفل بقيمه الصفقه تقول فلوسك ي ابوي طير انت وفلوسك واضح قوطي مندس
هاني الرياص
هاني الرياص عدد التعليقات : 1
منذ يوم
اللي يسمعم تقول فلوسنا يحس انه اخذ حلال ابوك. الله يعز الوليد داين كريم ويتبرع للقريب والبعيد غير الصدقات. الله يبارك له بماله وعياله
خالد الزياني
خالد الزياني عدد التعليقات : 16
منذ يوم
هذا عشق الهلال ياخوي حب بلا حدود وماينتهي شكرا ابو خالد الله يجعلك ذخر لنا ويديمك تاج فوق رؤوسنا امين
ولا يهونون البقيه بس انت والاه غيييييييير عاشق الهلال والهلال وبس
خالد الزياني
خالد الزياني
خالد الزياني عدد التعليقات : 16
منذ يوم
هذا عشق الهلال ياخوي حب بلا حدود وماينتهي شكرا ابو خالد الله يجعلك ذخر لنا ويديمك تاج فوق رؤوسنا امين
ولا يهونون البقيه بس انت والاه غيييييييير عاشق الهلال والهلال وبس
خالد الزياني
خالد الزياني
خالد الزياني عدد التعليقات : 16
منذ يوم
هذا عشق الهلال ياخوي حب بلا حدود وماينتهي شكرا ابو خالد الله يجعلك ذخر لنا ويديمك تاج فوق رؤوسنا امين
ولا يهونون البقيه بس انت والاه غيييييييير عاشق الهلال والهلال وبس
خالد الزياني
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 32
منذ يوم
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 32
منذ يوم
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
أبو محمد
أبو محمد عدد التعليقات : 152
منذ يوم
الى العسيري وكووك .. هدو بارك الله فيكم لا تدخلوا الاهل من أجل كوره بكرة تبلغوا وتكبروا وتضحكوا على تعليقاتكم اركدوا بارك الله فيكم .
ابو حامد
ابو حامد عدد التعليقات : 51
منذ يوم
ابو محمد... ارفع لك القبعه
عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 435
منذ 15 ساعة
واذا قلنا البشوت فعاله للزعيق يزعلون ويكون الزعيق والنعيق نعم الهلال مجرد بشوت وابو زنده وخمته هذه الحقيقه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9735
منذ 12 ساعة
طيب ***
ابو رهف
ابو رهف عدد التعليقات : 2
منذ 52 دقيقة
سوف يسئل عن كل قرش من اين اكتسبه وفيما انفقه والاولا كانت تصرف هذي المبالغ لجنودنا اللي يحمو حدود المملكه بعد الله مو على ناس تلحق كورة

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