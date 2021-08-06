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مهلة أسبوع لأصحاب السيارات التالفة في مكة

منذ 44 دقيقة
1309
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مهلة أسبوع لأصحاب السيارات التالفة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫وكالة البلديات، مساء الجمعة، أنها ستبدأ في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أنها تمهل مُلاك السيارات التالفة 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها؛ لما تسببه من خطر أمني وبيئي، إضافة إلى تشويه المشهد البصري.

ودعت الأمانة مُلاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سَحْب سياراتهم، والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشدت بالإبلاغ عن أي مركبة تالفة بالاتصال على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو على خدمة الواتساب 0539400940؛ ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.

مكة
السيارات
امانة العاصمة المقدسة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131795
منذ 41 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عندي لكم حل .. خذوا راحتكم .. بيعوا السيارات وعيشوا السعادة والراحة والهدوء والهواء الطلق وكأنكم في نيوم العزيزة
الرحال
إن شاء الله خير💛🖤
الرحال
إن شاء الله خير💛🖤
د محمد ماجد بخش
استدعاء واغتصاب .. هذه جديدة .. يعني الشيطان حقه معه دكتوراه في الحيل الذكية .. قال حقنة قال .. المفروض الشرطة تحبسه مع حمار...
د محمد ماجد بخش
هذه دلافين وإلا مشروع استراحة لها مسيّج .. يغني مزرعة دلافين مثل المحمية .. هذا الدلفين اسمه جورج وخويته اسمها جولي.. جايين من المالديف

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