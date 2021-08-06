كشف تواطؤ "بي إن" سبورت مع الحكومة التركية لسجن معارضي أردوغان

أنقرة (صدى):
كشف تحقيق استقصائي أوروبي، عن وجود وثائق سرية، بينت توطؤ مجموعة "بي إن" القطرية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاكمة وسجن معارضيه في قضايا صورية.
وبين التحقيق أن مجموعة“ بي إن“ تمتلك في تركيا شركتين مقرهما إسطنبول تحت العلامة التجارية ”ديجيتورك“Digiturk، وهما ”ديجيتال بلات فورم“ و“كريا ايتشيريك“.
ونشر مركز "نورديك مونيتور" المتخصص بالشؤون التركية، الوثائق، والتي بينت، أن شركتين تركيتين تابعتين لـ ”بي إن“ بدأتا منذ عام 2016 عندما حدثت المحاولة الانقلابية بإلغاء اشتراكات منتقدي ومعارضي أردوغان المدفوعة، لتعطيا النظام التركي ما يشبه الدلائل للمحاكمة على تهمة الإرهاب، عبر بيانات عن العملاء تصدرها شركات ”بي إن“ وتستخدمها المحاكم في سجن معارضي أردوغان.