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كشف تواطؤ "بي إن" سبورت مع الحكومة التركية لسجن معارضي أردوغان

منذ ساعة
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كشف تواطؤ "بي إن" سبورت مع الحكومة التركية لسجن معارضي أردوغان

أنقرة (صدى):
كشف تحقيق استقصائي أوروبي، عن وجود وثائق سرية، بينت توطؤ مجموعة "بي إن" القطرية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاكمة وسجن معارضيه في قضايا صورية.

وبين التحقيق أن مجموعة“ بي إن“ تمتلك في تركيا شركتين مقرهما إسطنبول تحت العلامة التجارية ”ديجيتورك“Digiturk، وهما ”ديجيتال بلات فورم“ و“كريا ايتشيريك“.

ونشر مركز "نورديك مونيتور" المتخصص بالشؤون التركية، الوثائق، والتي بينت، أن شركتين تركيتين تابعتين لـ ”بي إن“ بدأتا منذ عام 2016 عندما حدثت المحاولة الانقلابية بإلغاء اشتراكات منتقدي ومعارضي أردوغان المدفوعة، لتعطيا النظام التركي ما يشبه الدلائل للمحاكمة على تهمة الإرهاب، عبر بيانات عن العملاء تصدرها شركات ”بي إن“ وتستخدمها المحاكم في سجن معارضي أردوغان.

تركيا
اردوغان
معارضين
بي ان سبورت

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15574
منذ 11 دقيقة
أها .. يا حلاوة .. آخر طراوة .. يا خطافة الرجالة .. يا جليلة الحياء .. على قول المرحوم الأستاذ الكبير الفنان خالد النفيسي الذي طالما ردد "نفسي أمثل دور واحد مجنون"

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عندي لكم حل .. خذوا راحتكم .. بيعوا السيارات وعيشوا السعادة والراحة والهدوء والهواء الطلق وكأنكم في نيوم العزيزة
الرحال
إن شاء الله خير💛🖤
الرحال
إن شاء الله خير💛🖤
د محمد ماجد بخش
استدعاء واغتصاب .. هذه جديدة .. يعني الشيطان حقه معه دكتوراه في الحيل الذكية .. قال حقنة قال .. المفروض الشرطة تحبسه مع حمار...
د محمد ماجد بخش
هذه دلافين وإلا مشروع استراحة لها مسيّج .. يغني مزرعة دلافين مثل المحمية .. هذا الدلفين اسمه جورج وخويته اسمها جولي.. جايين من المالديف

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