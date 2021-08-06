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ضبط 36 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان

منذ ساعة
1305
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ضبط 36 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان

جازان (صدى):
ضبطت شرطة منطقة جازان 36 شخصاً بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأضافت أن مخالفة هذه التعليمات يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، لذلك اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

يذكر أن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وأضافت أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

جازان
شرطة
كورونا
منطقة جازان
فيروس كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131787
منذ 56 دقيقة
عولقوهم وللصح علموهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش عنده هذا بعد ، وين وده يصل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مغامر والله اعلم بنهايته ..
ابو محمد 😎 ✍️
مغامر ماعنده سالفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور على هاالمعلومات المهمه ..

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