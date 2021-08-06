ما هو سبب الخدار او التنميل

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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أن الصفقة كلفت نادي الهلال مبلغ 17.5 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد مفاوضات بدأت منذ شهر مايو الماضي.
د محمد ماجد بخش
١٧.٥ ريال قيمة العقد × مليون يورو
د محمد ماجد بخش
هاتوا لهم قاضي على طول .. لا تنطلوهم في السجن بل أقيموا عليهم الحد الشرعي عاجلا ليعتبر غيرهم .. قبل العطر يبرد
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. امر الله نافذ على كل حال ..
د محمد ماجد بخش
الأم لها دور .. هذه (صلح) أُمها فصلح أمرها .. !! فتش عن القدوة .. تكن الأقدى به
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