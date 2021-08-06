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باكستاني متزوج امرأتين في ليلة واحدة
منذ 5 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15552
منذ 9 دقائق
الله يصلح حال المسلمين .. نحتاج في إعلامنا أن نظهر معنى الحمية والغيرة والنخوة والكرامة وأن ننكر كل ما لا يصح عرفاً ولا طبعاً ولا خلقاً .. أذكر أن الدكتور عبدالعزيز المسند نهر بلطف وعناية رجل سأله هل يتزوج إمرأتين في ليلة واحدة .. فابتسم ولم يعلق بداية لكنه أنكر عليه قوله بحنكة وفهم وقال هذا ما تعافه النفس السوية ونحو ذلك.
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