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وفد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل" يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

منذ 12 ساعة
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وفد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل" يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بدر الحارثي (صدى):
زار أعضاء اللجنة العليا لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور القطرية "سهيل" أمس (الخميس)، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي أُطلقت فعالياته في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض.

وتجول أعضاء اللجنة ، في أروقة المزاد، واطلعوا على الصقور المشاركة، والمواقع المخصصة لمزارع الصقور والعيادات البيطرية ومعدات ومستلزمات الطيور، وقاعة لإجراء المزاد اليومي المباشر.

وأشاد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل" محمد بن عبداللطيف المسند ، بحفل افتتاح الفعالية الأولى من نوعها في المملكة، مبديًا إعجابه بالتنظيم عالي المستوى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي.

وعدَّ المسند المزاد فكرة رائدة للصقار الخليجي، داعيًا الصقارين والمهتمين بهذه الهواية بزيارة المزاد، والاستفادة من الخبرات المتواجدة في المزاد ، كاشفًا عن نيتهم المشاركة في الدورة المقبلة للمزاد الدولي، من خلال مزارع الإنتاج القطرية.

من جهته، أعرب مدير معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل" وأمين سر لجنته المنظمة عبدالعزيز البوهاشم السيد، عن سعادته بتواجده في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ، مبينًا أن المملكة تعد مركزًا لهذه الهواية التراثية، والصقارة جزء من تراث المنطقة وحضارتها، وهذا المعرض الأول من نوعه يسعد به جميع الصقارين الخليجيين، ويحجز مقعدًا مهمًا لنادي الصقور السعودي على خارطة مزادات الصقور العالمية.

وأوضح إن المزاد اسهم في قُرب المشتري من البائع في مكان واحد نفخر به، والبداية تدعو للفخر وتبشر بمستقبل مشرق لعالم الصقور.

 

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د محمد ماجد بخش
كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن أن الصفقة كلفت نادي الهلال مبلغ 17.5 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد مفاوضات بدأت منذ شهر مايو الماضي.
د محمد ماجد بخش
١٧.٥ ريال قيمة العقد × مليون يورو
د محمد ماجد بخش
هاتوا لهم قاضي على طول .. لا تنطلوهم في السجن بل أقيموا عليهم الحد الشرعي عاجلا ليعتبر غيرهم .. قبل العطر يبرد
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. امر الله نافذ على كل حال ..
د محمد ماجد بخش
الأم لها دور .. هذه (صلح) أُمها فصلح أمرها .. !! فتش عن القدوة .. تكن الأقدى به

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