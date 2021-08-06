إعلان توقيع الهلال مع بيريرا يحقق مشاهدات مليونية في "تويتر"‎

طلال الغامدي (صدى):
نشر حساب نادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي“تويتر”، مقطع فيديو للإعلان عن صفقة ضم الجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا.
وحقق فيديو الإعلان عن صفقة ماتيوس بيريرا حتى كتابة هذا التقرير مشاهدات كبيرة وصلت إلى 16 مليون خلال 7 ساعات فقط من إعلان التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وأكد جمهور نادي الهلال أنه أحد أكبر الأندية في المملكة والوطن العربي، ويمتلك شعبية كبيرة بما حققه من إنجازات على مدى تاريخه.
ويعتبر الهلال، الفريق الأول في المملكة من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية حصدًا للبطولات القارية المختلفة والأكثر شعبية حسب جميع الإحصائيات الجماهيرية السابقة.
ومن المتوقع أن يتخطى فيديو إعلان صفقة ماتيوس بيريرا، الفيديو الترويجي لصفقة تاليسكا لاعب نادي النصر خلال الساعات القادمة.