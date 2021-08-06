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"الحج والعمرة": خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حاليا من مركزي كدي والجمرات

منذ ساعة
1276
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"الحج والعمرة": خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حاليا من مركزي كدي والجمرات

مكة المكرمة (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن خدمة نقل المعتمرين غير متوفرة حاليا من مركزي كدي والجمرات، لافتة إلى أنه يمكن للمعتمرين التوجه إلى أحد المراكز التالية "أجياد، غزة، الشبيكة"، ثم الذهاب للحرم مباشرة لأداء العمرة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات بعد تحديث الحالة في حساب "توكلنا" إلى "مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما".

ولفتت إلى أنه لا يمكن تعديل أوقات التصاريح بعد إصدارها، ولكن يمكن للمستفيدين إلغاءها قبل دخول التصريح بـ4 ساعات، والمحاولة للحصول على تصاريح في أوقات أخرى.

 

وزارة الحج والعمرة
المعتمرين
مركز كدي
مركز الجمرات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15545
منذ 25 دقيقة
لا حاليا ولا من قبل الحج في فترة التحضير .. يروح المعتمر يلقى ١٠٠ دورية ولكن يطلع له جبل من جبال المطل ويترك السيارة عند الجيران أمانة وينزل ثم يبحث عن تاكسي متهالك ثم يصل في موعد الأذان .. وأحيانا طبعا يكون معه التصريح لصلاة الجمعة ويتم إلغاؤه أو عدم إفادته بصحته مما يحدث بلبلة .. لا تروح أفضل لك .. ستجد من يكرمك.. الخ.. الخ .. فهي ٢٠ ريال لكل مصلي أو معتمر من المواقف.. ألا تستحق الإنصات والتركيز لمطالبه بتأمين وسيلة نقل جيدة وآمنة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هاتوا لهم قاضي على طول .. لا تنطلوهم في السجن بل أقيموا عليهم الحد الشرعي عاجلا ليعتبر غيرهم .. قبل العطر يبرد
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. امر الله نافذ على كل حال ..
د محمد ماجد بخش
الأم لها دور .. هذه (صلح) أُمها فصلح أمرها .. !! فتش عن القدوة .. تكن الأقدى به
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههه .. خلاااص خل الطابق مستور يا دكتووور .. .. دام المسأله دخل فيها المان وحرب عالميه مابغينا بقية الشرح .. لأن...
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