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بالفيديو .. مواطنات يعملن في مجال التحكيم الرياضي بكرة اليد

منذ 27 دقيقة
1281
بالفيديو .. مواطنات يعملن في مجال التحكيم الرياضي بكرة اليد

نواف السالم (صدى):
شقت مواطنات طريقهن في مجال التحكيم الرياضى، ليصبحن من أوائل السيدات اللاتي يقتحمن هذا المجال.

وذكرت حكم كرة يد، آية العبيدي، أنها كانت تمتلك خبرة بسيطة في لعبة كرة اليد، ومنها اكتسبت معرفة كبيرة بالمجال الرياضي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "السعودية".

وأضافت أنها عندما علمت بأن مجال التحكيم سيتاح أمام المرأة قررت أن تقتحم هذا المجال لتكون من أوائل السيدات فيه.

وأشارت إلى أن مهنة التحكيم بها الكثير من التفاصيل، وتتطلب من المرء دراسة وحضور الكثير من المباريات لاكتساب الخبرة.

وذكرت أكاديمية في المجال الرياضي، راجين بحش، أن المملكة أتاحت للمرأة ممارسة الرياضة وممارسة التحكيم ما سيعود عليها بالنفع.

وأكدت مدربة رياضة، نهى الغامدي، أن دخول المرأة في التحكيم كانت خطوة ينتظروها منذ سنوات، فضلا عن أن ذلك سيساهم في رفع نسبة الرياضة من 13% إلى 40%، وتحسين جودة الحياة.

من جهته، ذكر حكم دولي، محمود تخته، أنهم يستهدفون إعداد فريق تحكيم نسائي للمشاركة في البطولات الأقليمية والعربية.

 

المرأة
المملكة
حكم
الرياضة
التحكيم
كرة يد

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أحدث التعليقات

الهلال
المشعاب يخلي الكيمياء تتوافق مع بعض القوانين والدالات
ابو محمد 😎 ✍️
انا سمعت ان الدلافين في صحراء ورمال الربع الخالي ، اثاريها تجي في البحر الأحمر في شعاب العرق والفانوس برضه .. سبحان الله ،...
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انا ودي لو الأخ الدكتور محمد بخش يطلع على هاالموضوع الكيميائي ويعطينا وجهة نظره ، مع مقدم الشكر لجنابه الكريم ..
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