بالفيديو .. مواطنات يعملن في مجال التحكيم الرياضي بكرة اليد

نواف السالم (صدى):
شقت مواطنات طريقهن في مجال التحكيم الرياضى، ليصبحن من أوائل السيدات اللاتي يقتحمن هذا المجال.
وذكرت حكم كرة يد، آية العبيدي، أنها كانت تمتلك خبرة بسيطة في لعبة كرة اليد، ومنها اكتسبت معرفة كبيرة بالمجال الرياضي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "السعودية".
وأضافت أنها عندما علمت بأن مجال التحكيم سيتاح أمام المرأة قررت أن تقتحم هذا المجال لتكون من أوائل السيدات فيه.
وأشارت إلى أن مهنة التحكيم بها الكثير من التفاصيل، وتتطلب من المرء دراسة وحضور الكثير من المباريات لاكتساب الخبرة.
وذكرت أكاديمية في المجال الرياضي، راجين بحش، أن المملكة أتاحت للمرأة ممارسة الرياضة وممارسة التحكيم ما سيعود عليها بالنفع.
وأكدت مدربة رياضة، نهى الغامدي، أن دخول المرأة في التحكيم كانت خطوة ينتظروها منذ سنوات، فضلا عن أن ذلك سيساهم في رفع نسبة الرياضة من 13% إلى 40%، وتحسين جودة الحياة.
من جهته، ذكر حكم دولي، محمود تخته، أنهم يستهدفون إعداد فريق تحكيم نسائي للمشاركة في البطولات الأقليمية والعربية.