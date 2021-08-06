الفنانان مهل وسلطان يتحدثان عن تجربتهما في مسلسل "رشاش" فيديو 

أميرة خالد (صدى):
تحدث الفنانان عبدالله البراق وحكيم جمعة "مهل وسلطان" عن تجربتهما في مسلسل "رشاش"، حيث قالا إن نجاح مسلسل رشاش توقعناه.
و أشارا البراق وجمعة خلال حوارهما ببرنامج "في أسبوع":" الفريق كامل كان أجنبيا والمخرج الأجنبي كان يشرح اللقطة من كافة الزوايا ومكان الكاميرا".
وأوضحا أن المخرج الأجنبي كان يعلم الممثل ثم يستشيره وتعد هذه خطوة رائعة، كما لفتا:"كنت أتمنى تطبيق التجربة الأجنبية في المملكة، ولم أستطع أخرج بهذه الكيمياء إذا ما رأيتها في حكيم، وشكرا للدكتور حكيم على الإيجابية والعبقرية".