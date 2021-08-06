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الفنانان مهل وسلطان يتحدثان عن تجربتهما في مسلسل "رشاش" فيديو 

منذ 40 دقيقة
314
الفنانان مهل وسلطان يتحدثان عن تجربتهما في مسلسل "رشاش" فيديو 

أميرة خالد (صدى):
تحدث الفنانان عبدالله البراق وحكيم جمعة "مهل وسلطان" عن تجربتهما في مسلسل "رشاش"، حيث قالا إن نجاح مسلسل رشاش توقعناه.

و أشارا البراق وجمعة خلال حوارهما ببرنامج "في أسبوع":" الفريق كامل كان أجنبيا والمخرج الأجنبي كان يشرح اللقطة من كافة الزوايا ومكان الكاميرا".

وأوضحا أن المخرج الأجنبي كان يعلم الممثل ثم يستشيره وتعد هذه  خطوة رائعة، كما لفتا:"كنت أتمنى تطبيق التجربة الأجنبية في المملكة، ولم أستطع أخرج بهذه الكيمياء إذا ما رأيتها في حكيم، وشكرا للدكتور حكيم على الإيجابية والعبقرية".

 

سلطان
مسلسل رشاش
عبدالله البراق
حكيم جمعة
مهل

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أحدث التعليقات

الهلال
المشعاب يخلي الكيمياء تتوافق مع بعض القوانين والدالات
ابو محمد 😎 ✍️
انا سمعت ان الدلافين في صحراء ورمال الربع الخالي ، اثاريها تجي في البحر الأحمر في شعاب العرق والفانوس برضه .. سبحان الله ،...
ابو محمد 😎 ✍️
انا ودي لو الأخ الدكتور محمد بخش يطلع على هاالموضوع الكيميائي ويعطينا وجهة نظره ، مع مقدم الشكر لجنابه الكريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااااااالي .. .. وماذا وراء ماوراء المرئياات ...!!؟
سالم
الله يرحمك يا ابو متعب و ينور قبرك والله انك فقيده

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