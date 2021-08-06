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مهتم بعناية السيارات : 80٪ من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين (فيديو)

منذ ساعة
1391
مهتم بعناية السيارات : 80٪ من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أكد مهتم بعناية السيارات، عادل فلاتة، أن 80٪ من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين، وأن ضمان الحماية والتظليل مدى الحياة يعد وعد وهمي.

ونصح الجميع بالذهاب للمراكز المختصة والمعروفة وشراء ما يلزمهم من زينة السيارات وخلافه، مؤكدًا أنها ستكون بجودة أفضل مما يتم بيعه وتسويقه في الشوارع، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن الأشياء المغشوشة تضر بالسيارة، لذا سيكون من الأفضل أن يختار المستهلك هذه الأشياء من مركز موثوق فيه، وأن يكون لها ضمان وتتوافر لها صيانة، بجانب التأكد من أن من سيتولى تركيبها شخص مختص وعلى درجة عالية من الكفاءة.

 

السيارات
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تسويق
المركز
مستهلك
زينة السيارات

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أحدث التعليقات

الهلال
المشعاب يخلي الكيمياء تتوافق مع بعض القوانين والدالات
ابو محمد 😎 ✍️
انا سمعت ان الدلافين في صحراء ورمال الربع الخالي ، اثاريها تجي في البحر الأحمر في شعاب العرق والفانوس برضه .. سبحان الله ،...
ابو محمد 😎 ✍️
انا ودي لو الأخ الدكتور محمد بخش يطلع على هاالموضوع الكيميائي ويعطينا وجهة نظره ، مع مقدم الشكر لجنابه الكريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااااااالي .. .. وماذا وراء ماوراء المرئياات ...!!؟
سالم
الله يرحمك يا ابو متعب و ينور قبرك والله انك فقيده

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