نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

15 ألف ريال غرامة المضافات الغذائية المخالفة بالمنتجات

منذ ساعة
1285
15 ألف ريال غرامة المضافات الغذائية المخالفة بالمنتجات

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن استخدام مُضافات أو مواد غذائية مُخالِفة للاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات المُعتمَدة، مخالفة تُعرِّض لغرامة تبلغ 15 ألف ريال.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أن استخدام مضافات أو مواد غذائية مخالفة للوائح والمواصفات عقوبتها غرامة 15 ألف ريال للمصانع أو المستودعات أو مراكز التوزيع.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء لفتت إلى أنَّ أسعار الأدوية لا زالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود تتم قراءته عبر تطبيق طمني التابع للهيئة بدلًا من وجود السعر.

 

غرامة
مخالفة
مواد غذائية
هيئة الغذاء والدواء
الاشتراطات الصحية.
مُضافات
اللوائح الفنية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الهلال
المشعاب يخلي الكيمياء تتوافق مع بعض القوانين والدالات
ابو محمد 😎 ✍️
انا سمعت ان الدلافين في صحراء ورمال الربع الخالي ، اثاريها تجي في البحر الأحمر في شعاب العرق والفانوس برضه .. سبحان الله ،...
ابو محمد 😎 ✍️
انا ودي لو الأخ الدكتور محمد بخش يطلع على هاالموضوع الكيميائي ويعطينا وجهة نظره ، مع مقدم الشكر لجنابه الكريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااااااالي .. .. وماذا وراء ماوراء المرئياات ...!!؟
سالم
الله يرحمك يا ابو متعب و ينور قبرك والله انك فقيده

أخر الأخبار

طبيب: الاستخدام المتكرر لـ"المركا" يؤثر على فقرات الرقبة ويسبب الصداع 
طبيب: الاستخدام المتكرر لـ"المركا" يؤثر على فقرات الرقبة ويسبب الصداع 
منذ 3 دقائق 1074
ميريهان حسين: عرض مسرحية شمسية وأربع كراسي كان جميلا
ميريهان حسين: عرض مسرحية شمسية وأربع كراسي كان جميلا
منذ 16 دقيقة 152
بالفيديو .. مواطنات يعملن في مجال التحكيم الرياضي بكرة اليد
بالفيديو .. مواطنات يعملن في مجال التحكيم الرياضي بكرة اليد
منذ 26 دقيقة 1271
الفنانان مهل وسلطان يتحدثان عن تجربتهما في مسلسل "رشاش" فيديو 
الفنانان مهل وسلطان يتحدثان عن تجربتهما في مسلسل "رشاش" فيديو 
منذ 39 دقيقة 306
مسؤولو الأهلي يستقبلون المقدوني أليوسكي أثناء وصوله إلى جدة 
مسؤولو الأهلي يستقبلون المقدوني أليوسكي أثناء وصوله إلى جدة 
منذ 46 دقيقة 1322
مهتم بعناية السيارات : 80٪ من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين (فيديو)
مهتم بعناية السيارات : 80٪ من محلات زينة السيارات تغش المستهلكين (فيديو)
منذ ساعة 1388
15 ألف ريال غرامة المضافات الغذائية المخالفة بالمنتجات
15 ألف ريال غرامة المضافات الغذائية المخالفة بالمنتجات
منذ ساعة 1285
بالفيديو .. تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد بمهرجان الهجن في الطائف
بالفيديو .. تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد بمهرجان الهجن في الطائف
منذ ساعة 1353
شاهد: مجموعة من "الدلافين الدوارة" تسبح في مشروع البحر الأحمر⁩ بالمملكة
شاهد: مجموعة من "الدلافين الدوارة" تسبح في مشروع البحر الأحمر⁩ بالمملكة
منذ ساعة 1421
بالصور .. اندلاع حريق في أحواش السكراب والتشليح في حفر الباطن
بالصور .. اندلاع حريق في أحواش السكراب والتشليح في حفر الباطن
منذ ساعة 1436