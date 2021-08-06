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مدير عام الأمر بالمعروف يقوم بجولة تفقدية لهيئة محافظة عنيزة لمتابعة سير العمل

منذ 9 ساعات
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مدير عام الأمر بالمعروف يقوم بجولة تفقدية لهيئة محافظة عنيزة لمتابعة سير العمل

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد بجولة تفقدية على النطاق الاشرافي لهيئة محافظة عنيزة وشملت الأسواق التجارية والمتنزهات العامة والمنتجعات الريفية ، للوقوف ميدانياً على تنفيذ خطة سير العمل، وكذلك متابعة تنفيذ الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة وهي حملة (الخوارج شرار الخلق) وحملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) والتي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - حفظه الله - وأطلقها بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - حفظه الله -.

وأوضح فضيلته أن خطة العمل تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة والمنتجعات الريفية والمهرجانات الموسمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما التقى فضيلته بالأعضاء ، وحثهم على الإخلاص والتفاني في عملهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأشاد ابن حميد بالدعم المستمر من لدن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه - يحفظهما الله - ، وبتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لخدمة الدين والوطن .

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
الى العسيري وكووك .. هدو بارك الله فيكم لا تدخلوا الاهل من أجل كوره بكرة تبلغوا وتكبروا وتضحكوا على تعليقاتكم اركدوا بارك الله فيكم...
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
لللل
انت بعدها وتراك بلغت من العمر وصرت فوق60سنه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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