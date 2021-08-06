بدور البراهيم تثير الجدل بردها على متابع سألها عن سبب طلاقها "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل بدور البراهيم، الجدل بردها على سؤال متابع قال لها:"سؤال محيرني دامك بكل هذه الطيبة ليش يطلقك زوجك شي عجيب؟".
وقالت بدور البراهيم:" ليش تحتار، احنا الحريم إذا تزوجنا زي ما أنتم عارفين في زمني كله كان زواج تقليدي نكتشف أثناء الزواج إن هذا الشخص مو مناسب مو ستايلي مو تفكيره نفس تفكيري كيمياء الالتقاء في الكيمياء القبول ما في".
وأوضحت:"ما ني مجبورة أعيش مع واحد الكيميا حقتي ما هي متوافقة مع الكيميا حقته.. أنا اللي طلقته مو هو اللي طلقني لين ألقى اللي يناسب الكيمياء حقتي، الكيمياء حقتي صعبة".