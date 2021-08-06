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بالفيديو .. تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد بمهرجان الهجن في الطائف

منذ ساعة
1353
بالفيديو .. تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد بمهرجان الهجن في الطائف

الطائف (صدى):
قال المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن، أحمد البدر، إن اللجنة المشرفة على المهرجان خصصت "مليون ريال" لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في المهرجان.

وأضاف أنه تم تجهيز ميدان المهرجان بالطائف وعمل الصيانات اللازمة له ليكون ميدان دولي وعالمي للهجن، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن ميدان الطائف يحظى بأكبر بيطري لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية لملاك الإبل، لافتا إلى أن المهرجان سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن حضور المهرجان متاح للجميع من المحصنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا الجديد.

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مهرجان ولي العهد للهجن

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أحدث التعليقات

الهلال
المشعاب يخلي الكيمياء تتوافق مع بعض القوانين والدالات
ابو محمد 😎 ✍️
انا سمعت ان الدلافين في صحراء ورمال الربع الخالي ، اثاريها تجي في البحر الأحمر في شعاب العرق والفانوس برضه .. سبحان الله ،...
ابو محمد 😎 ✍️
انا ودي لو الأخ الدكتور محمد بخش يطلع على هاالموضوع الكيميائي ويعطينا وجهة نظره ، مع مقدم الشكر لجنابه الكريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااااااالي .. .. وماذا وراء ماوراء المرئياات ...!!؟
سالم
الله يرحمك يا ابو متعب و ينور قبرك والله انك فقيده

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