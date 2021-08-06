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بالفيديو ..ألسنة النيران تواصل تدمير الغابات في أثينا

منذ 36 دقيقة
1194
بالفيديو ..ألسنة النيران تواصل تدمير الغابات في أثينا

أثينا (صدى):
واصلت ألسنة النيران التهام المزيد من الغابات في أثينا لليوم الرابع على التوالي، فيما تحاول السلطات اليونانية السيطرة عليها.

واندلعت النيران بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها اليونان، وتسببت في إجلاء السكان من منازلهم القريبة من مواقع الحريق.

وتحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق منذ 3 أيام لكنها لم تحكم سيطرتها حتى الآن، فيما أكد سكان محليون أن النيران التهمت الزراعات والأغنام والماعز ومنازلهم، ولم يبق لهم شي.

ووصلت الحرائق إلى أكثر من 13 قرية في جزيرة إيفيا، ما أجبر السلطات على إخلاءها من السكان بعد أن التهمت عددًا من المنازل.

اليونان
الأغنام
النيران
الماعز
أثينا الحريق

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
الى العسيري وكووك .. هدو بارك الله فيكم لا تدخلوا الاهل من أجل كوره بكرة تبلغوا وتكبروا وتضحكوا على تعليقاتكم اركدوا بارك الله فيكم...
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
لللل
انت بعدها وتراك بلغت من العمر وصرت فوق60سنه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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