بالفيديو ..ألسنة النيران تواصل تدمير الغابات في أثينا

أثينا (صدى):
واصلت ألسنة النيران التهام المزيد من الغابات في أثينا لليوم الرابع على التوالي، فيما تحاول السلطات اليونانية السيطرة عليها.
واندلعت النيران بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها اليونان، وتسببت في إجلاء السكان من منازلهم القريبة من مواقع الحريق.
وتحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق منذ 3 أيام لكنها لم تحكم سيطرتها حتى الآن، فيما أكد سكان محليون أن النيران التهمت الزراعات والأغنام والماعز ومنازلهم، ولم يبق لهم شي.
ووصلت الحرائق إلى أكثر من 13 قرية في جزيرة إيفيا، ما أجبر السلطات على إخلاءها من السكان بعد أن التهمت عددًا من المنازل.