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ضبط 66 مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية في الرياض

منذ 51 دقيقة
1195
ضبط 66 مخالفًا لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية في الرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (66) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (37) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
الى العسيري وكووك .. هدو بارك الله فيكم لا تدخلوا الاهل من أجل كوره بكرة تبلغوا وتكبروا وتضحكوا على تعليقاتكم اركدوا بارك الله فيكم...
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
لللل
انت بعدها وتراك بلغت من العمر وصرت فوق60سنه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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