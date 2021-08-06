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مشهد لعاصفة مخيفة
منذ 9 ساعات
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أحدث التعليقات
أبو محمد
الى العسيري وكووك .. هدو بارك الله فيكم لا تدخلوا الاهل من أجل كوره بكرة تبلغوا وتكبروا وتضحكوا على تعليقاتكم اركدوا بارك الله فيكم...
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
لللل
انت بعدها وتراك بلغت من العمر وصرت فوق60سنه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
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