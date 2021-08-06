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حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

منذ 51 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت بالمملكة، متوقعا استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة.

وأشار مركز الأرصاد إلى تأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي 12-30كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط وحالة البحر ومتوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية مساءً، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الموج.

 

الباحة
نجران
جازان
عسير
حالة الطقس
أمطار رعدية
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131763
منذ 33 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

أبو محمد
الى العسيري وكووك .. هدو بارك الله فيكم لا تدخلوا الاهل من أجل كوره بكرة تبلغوا وتكبروا وتضحكوا على تعليقاتكم اركدوا بارك الله فيكم...
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
عبدالله
كبير اسيا!! صلح سنونك يا بوخشة يا صليح تكذب ولا يصدقها سوى الطواقي البقردية اي كبير اسيا بل أضحوكة اسيا
لللل
انت بعدها وتراك بلغت من العمر وصرت فوق60سنه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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