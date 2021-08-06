بالفيديو .. قصة أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي

واشنطن (صدى):
روت الضابطة الأمريكية ميساء أوزا كيف تمسكت بحقها في ارتداء الحجاب، لتصبح بذلك أول محجبة تعمل في سلاح الجو الأمريكي.
وذكرت أنها لم ترَ أيَّ مسلمةٍ أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لسلاح الجو، مضيفة أنها تمسكت بهذا الحق حتى نالته.
وأكدت أنها تمسكت أيضا بحقها في ارتداء الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو، وأنها تمكنت من خلالها عملها من إحداث تغييرات مهمة في سياسة الجيش المتعلقة بالتكيف الديني.
وأشارت إلى أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ساعدتها بالاجراءات القانونية في الحصول على حقها في ارتداء الحجاب.