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بالفيديو .. قصة أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي

منذ 7 دقائق
1133
بالفيديو .. قصة أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي

واشنطن (صدى):
روت الضابطة الأمريكية ميساء أوزا كيف تمسكت بحقها في ارتداء الحجاب، لتصبح بذلك أول محجبة تعمل في سلاح الجو الأمريكي.

وذكرت أنها لم ترَ أيَّ مسلمةٍ أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لسلاح الجو، مضيفة أنها تمسكت بهذا الحق حتى نالته.

وأكدت أنها تمسكت أيضا بحقها في ارتداء الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو، وأنها تمكنت من خلالها عملها من إحداث تغييرات مهمة في سياسة الجيش المتعلقة بالتكيف الديني.

وأشارت إلى أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ساعدتها بالاجراءات القانونية في الحصول على حقها في ارتداء الحجاب.

الحجاب
الجيش
سلاح الجو
ضابطة أمريكية
ميساء

التعليقات

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أحدث التعليقات

جمال سيد
الحقد عند ناس كتير والغيره حادث عادي كتير بيحصل وفي كل مكان رجاله بشنبات بتعمل حوادث اكثر من هيك
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
سارا سالم
نتمنى أن تتغير النظرة الى المرأة في مجتمعنا والتي جعلت البعض منهن تتهافت على عيادات التجميل ارضاء للرجل وخوفا من أن يقارنها بغيرها...نظرتنا للجمال...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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