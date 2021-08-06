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ريماس منصور بالزي الجنوبي
منذ ساعة
1045
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131759
منذ 11 دقيقة
لالالا ، جيده .. وووووتتغندر بين الشجر ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15535
منذ 8 دقائق
غندورة ينقصها لبان غندور
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
غندورة ينقصها لبان غندور
مغرد
لا تروح اجبرها تصلح المطعم تعيد كما كان الله يا خذهم ويأخذ من يخلي بنته تسوق
د محمد ماجد بخش
لكن جامعاتنا لا بيريرا لها
د محمد ماجد بخش
"يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ"
ابو محمد 😎 ✍️
لالالا ، جيده .. وووووتتغندر بين الشجر ..
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