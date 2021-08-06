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مقبرة من زجاج لمشاهدة المتوفى
منذ 3 ساعات
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التعليقات
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أحدث التعليقات
جمال سيد
الحقد عند ناس كتير والغيره حادث عادي كتير بيحصل وفي كل مكان رجاله بشنبات بتعمل حوادث اكثر من هيك
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
سارا سالم
نتمنى أن تتغير النظرة الى المرأة في مجتمعنا والتي جعلت البعض منهن تتهافت على عيادات التجميل ارضاء للرجل وخوفا من أن يقارنها بغيرها...نظرتنا للجمال...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
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