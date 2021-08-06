الكشف عن تفاصيل عقد بيريرا مع الهلال  

طلال الغامدي (صدى):
كشف نادي الهلال عن تفاصيل التوقيع مع المهاجم البرازيلي ماثيوس بيريرا قادما من نادي ويست بروميتش الانجليزي.
وقع رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن سعد بن نافل، عقد انتقال البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى الهلال قادما من نادي ويست بروميتش الانجليزي.
وتمت مراسم التوقيع اليوم في فندق فورسيزون في باريس، حيث يمتد عقد بيريرا مع الهلال لمدة 5 سنوات بموجب العقد المبرم.
وتقرر أن يرتدي بيريرا قميص رقم 15 في فريق الهلال، ومن المنتظر أن يصل بيريرا إلى الرياض على متن الطائرة الخاصة التي تقل رئيس مجلس إدارة الهلال.