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الكشف عن تفاصيل عقد بيريرا مع الهلال  

منذ 38 دقيقة
1443
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الكشف عن تفاصيل عقد بيريرا مع الهلال  

طلال الغامدي (صدى):
كشف نادي الهلال عن تفاصيل التوقيع مع المهاجم البرازيلي ماثيوس بيريرا قادما من نادي ويست بروميتش الانجليزي.

وقع رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن سعد بن نافل، عقد انتقال البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى الهلال قادما من نادي ويست بروميتش الانجليزي.

وتمت مراسم التوقيع اليوم في فندق فورسيزون في باريس، حيث يمتد عقد بيريرا مع الهلال لمدة 5 سنوات بموجب العقد المبرم.

وتقرر أن يرتدي بيريرا قميص رقم 15 في فريق الهلال، ومن المنتظر أن يصل بيريرا إلى الرياض على متن الطائرة الخاصة التي تقل رئيس مجلس إدارة الهلال.

 

 

الهلال
الرياض
فهد بن سعد
ماثيوس بيريرا
نادي ويست بروميتش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15539
منذ 22 دقيقة
لا توجد فتاة تفضل عضلات البطن الستة على ست سيارات، لذا توقف عن الذهاب إلى صالة الرياضة واذهب إلى العمل. - روبرت موغابي
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 621
منذ 17 دقيقة
شكرآ لك يابو خالد بوجودك يالوليد بن طلال لا خوف على كبير اسيا

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أحدث التعليقات

جمال سيد
الحقد عند ناس كتير والغيره حادث عادي كتير بيحصل وفي كل مكان رجاله بشنبات بتعمل حوادث اكثر من هيك
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
سارا سالم
نتمنى أن تتغير النظرة الى المرأة في مجتمعنا والتي جعلت البعض منهن تتهافت على عيادات التجميل ارضاء للرجل وخوفا من أن يقارنها بغيرها...نظرتنا للجمال...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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