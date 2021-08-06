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مستشار قانوني : إخفاء الزوجة عمليات التجميل قد يؤدي للطلاق واسترداد المهر (فيديو)

منذ ساعة
4399
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مستشار قانوني : إخفاء الزوجة عمليات التجميل قد يؤدي للطلاق واسترداد المهر (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
قال المستشار القانوني، محمد الجضعي، إن إخفاء الزوجة عمليات التجميل يعد تدليسا وغشا، ويحق للزوج حينها أن يلجأ للطلاق واسترداد المهر.

وأضاف أن المادة السابعة ممن النظام الأساسي للحكم في المملكة نص على أن الكتاب والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم، مضيفا أن الشريعة الإسلامية حرمت الغش والتدليس في جميع العقود، مضيفا أنه يرى أن ذلك ينطبق أيضا على عقود الزواج.

وأضاف أنه في حال تضرر أي طرف من الزواج يحق له المطالبة برفع الضرر عنه، مشيرًا إلى أن جسد المرأة التي تجري عملية التجميل لا يكون مثل المرأة الطبيعية.

ولفت إلى أن من حق الرجل أن يعرف العيوب في مظهر المرأة لأن هذه العيوب قد تنتقل إلى الأبناء إذا تزوجها، لذلك فمن حقه معرفة هذه العيوب لكي يحدد ما إذا كان سيتزوجها أم لا.

وأكد أن نفس الشئ ينطبق على المرأة، إذ يمكنها فسخ عقد النكاح إذ اتضح أن الزوج أجرى عملية تجميلة دون أن يُعلمها بذلك قبل الزواج.

الزواج
محامي
مستشار
عقود
عمليات تجميل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15539
منذ 27 دقيقة
أيسكريم 31

كلهم في قالب واحد ..

جمال الكون كله في عود مانيكال ..

من شبيهة القرود إلى ملكة جمال بعد إجراء اللازم

وتقولي أيش الإجراء القانوني اللي أعتمد عليه

يا شيخة أتلهي
سارا سالم
سارا سالم عدد التعليقات : 70
منذ 7 دقائق
نتمنى أن تتغير النظرة الى المرأة في مجتمعنا والتي جعلت البعض منهن تتهافت على عيادات التجميل ارضاء للرجل وخوفا من أن يقارنها بغيرها...نظرتنا للجمال محدودة بالشكل الخارجي..مع كثيرا من الشهيرات عالميا جمالها في شخصيتها ونعومتها وثقافتها..

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أحدث التعليقات

جمال سيد
الحقد عند ناس كتير والغيره حادث عادي كتير بيحصل وفي كل مكان رجاله بشنبات بتعمل حوادث اكثر من هيك
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
جمال سيد محمد مصري
حرام عليكم التعليقات اعتبرها بتك أعتبرها أختك او زوجتك المفروض نعطيهم دفعه الي الإمام بارك الله فيهم
سارا سالم
نتمنى أن تتغير النظرة الى المرأة في مجتمعنا والتي جعلت البعض منهن تتهافت على عيادات التجميل ارضاء للرجل وخوفا من أن يقارنها بغيرها...نظرتنا للجمال...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..

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