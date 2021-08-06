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منصة "جود الإسكان" تحذر من تطبيق يحمل نفس اسمها على متجر "جوجل"

منذ 10 دقائق
1093
منصة "جود الإسكان" تحذر من تطبيق يحمل نفس اسمها على متجر "جوجل"

الرياض (صدى):
حذرت المنصة الوطني للدعم السكني "جود الإسكان" التابعة لمؤسّسة الإسكان التنموي الأهليّة من وجود تطبيق إلكتروني يحمل نفس اسمها على متجر التطبيقات "جوجل بلاي".

وأكدت على عدم وجود تطبيق لها "حالياً" في أي من متاجر التطبيقات، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي تطبيـقات رسمية لـهـا عـنـد تـوفره فـي وقت لاحق عـبر الموقـع والحسابات الرسمية.

وشدت على أهمية التحقق من مـصدر هذه التطبيقات، وأخذ الحيطة والحـذر في تقديـم أي مبالـغ مالية أو التـبرع عبر تطبيقات مجهولة المصدر.

ودعت مـن يرغب بتقديـم الدعم السكني للأسر المستفيدة في جود الإسكان أن يساهم من خلال الحالات الموجودة في الموقع الرسمي لمنصة جود الإسكان، والتي يعلن عنها عبر حسابات التواصل الرسمية بشكل مستمر.

جوجل بلاي
تطبيق جوجل
جود الإسكان
منصة جود الإسكان
مؤسّسة الإسكان التنموي الأهليّة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
توقع من ابو خرقه اي شي
كووووووك
اذا كانة مشتريك ومشتري عايلتك هذى شي يخصك فعيال الناس الباقين ماهم للبيع يالدلخ قال شيخين والله انت شيخ التراب
د محمد ماجد بخش
إذا نطق المهلب فلا تلمه ففي نطحه نصح الكلام
د محمد ماجد بخش
لف من عند نهاية الخط U تدويرة
ام عبد الله
اللهم ارحمهم وغفر لهم ولوالدي وجميع موتى المسلمين

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