منصة "جود الإسكان" تحذر من تطبيق يحمل نفس اسمها على متجر "جوجل"

الرياض (صدى):
حذرت المنصة الوطني للدعم السكني "جود الإسكان" التابعة لمؤسّسة الإسكان التنموي الأهليّة من وجود تطبيق إلكتروني يحمل نفس اسمها على متجر التطبيقات "جوجل بلاي".
وأكدت على عدم وجود تطبيق لها "حالياً" في أي من متاجر التطبيقات، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي تطبيـقات رسمية لـهـا عـنـد تـوفره فـي وقت لاحق عـبر الموقـع والحسابات الرسمية.
وشدت على أهمية التحقق من مـصدر هذه التطبيقات، وأخذ الحيطة والحـذر في تقديـم أي مبالـغ مالية أو التـبرع عبر تطبيقات مجهولة المصدر.
ودعت مـن يرغب بتقديـم الدعم السكني للأسر المستفيدة في جود الإسكان أن يساهم من خلال الحالات الموجودة في الموقع الرسمي لمنصة جود الإسكان، والتي يعلن عنها عبر حسابات التواصل الرسمية بشكل مستمر.