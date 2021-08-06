"الصرامي" يعلن تكليف سامي الجابر مذيعاً لبرنامج تلفزيوني والأخير يسخر: انخبصت امورك حبيبي

نواف السالم (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، أن رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، تم اختياره لبرنامج "كوره روتانا"بعد اعتذار الإعلامي تركي العجمة عن استكمال تقديم البرنامج لأسباب غير معروفة.
وأضاف أن شبكة روتانا خليجية اختارت الكابتن سامي الجابر ليكون مذيعاً و مقدمًا للبرنامج، نظرًا لتجربته الثرية في الملاعب، وذلك بحسب ما ذكره بحسابه بموقع "تويتر".
وتفاعل سامي الجابر مع تغريدة "الصرامي" وكتب:" الله يعافيك يابوفهد على هالخبر الحصري اللي حتى انا ما ادري عنه".
وتابع :" ليتك تضيف ان سعود الصرامي بيكون ناقد حصري معي بالبرنامج، هذا و بيريرا توه بباريس ما وصل الرياض انخبصت امورك حبيبي ابوفهد،الله يسعدك وتحياتي لك".
يذكر أن الهلال أعلن رسميًا إتمام التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادمًا من وست بروميتش الانجليزي.
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