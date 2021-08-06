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"الصرامي" يعلن تكليف سامي الجابر مذيعاً لبرنامج تلفزيوني والأخير يسخر: انخبصت امورك حبيبي

منذ 38 دقيقة
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"الصرامي" يعلن تكليف سامي الجابر مذيعاً لبرنامج تلفزيوني والأخير يسخر: انخبصت امورك حبيبي

نواف السالم (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، أن رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، تم اختياره لبرنامج "كوره روتانا"بعد اعتذار الإعلامي تركي العجمة عن استكمال تقديم البرنامج لأسباب غير معروفة.

وأضاف أن شبكة روتانا خليجية اختارت الكابتن سامي الجابر ليكون مذيعاً و مقدمًا للبرنامج، نظرًا لتجربته الثرية في الملاعب، وذلك بحسب ما ذكره بحسابه بموقع "تويتر".

وتفاعل سامي الجابر مع تغريدة "الصرامي" وكتب:" الله يعافيك يابوفهد على هالخبر الحصري اللي حتى انا ما ادري عنه".

وتابع :" ليتك تضيف ان سعود الصرامي بيكون ناقد حصري معي بالبرنامج، هذا و بيريرا توه بباريس ما وصل الرياض انخبصت امورك حبيبي ابوفهد،الله يسعدك وتحياتي لك".

يذكر أن الهلال أعلن رسميًا إتمام التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادمًا من وست بروميتش الانجليزي.

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نادي النصر
النصر
الهلال
سامي الجابر
سعود الصرامي
نادي الهلال

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2416
منذ 9 دقائق
توقع من ابو خرقه اي شي

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أحدث التعليقات

ابو وليد
توقع من ابو خرقه اي شي
كووووووك
اذا كانة مشتريك ومشتري عايلتك هذى شي يخصك فعيال الناس الباقين ماهم للبيع يالدلخ قال شيخين والله انت شيخ التراب
د محمد ماجد بخش
إذا نطق المهلب فلا تلمه ففي نطحه نصح الكلام
د محمد ماجد بخش
لف من عند نهاية الخط U تدويرة
ام عبد الله
اللهم ارحمهم وغفر لهم ولوالدي وجميع موتى المسلمين

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