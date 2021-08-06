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ضبط 47 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة

منذ 41 دقيقة
1249
ضبط 47 شخصًا خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (47) شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
توقع من ابو خرقه اي شي
كووووووك
اذا كانة مشتريك ومشتري عايلتك هذى شي يخصك فعيال الناس الباقين ماهم للبيع يالدلخ قال شيخين والله انت شيخ التراب
د محمد ماجد بخش
إذا نطق المهلب فلا تلمه ففي نطحه نصح الكلام
د محمد ماجد بخش
لف من عند نهاية الخط U تدويرة
ام عبد الله
اللهم ارحمهم وغفر لهم ولوالدي وجميع موتى المسلمين

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