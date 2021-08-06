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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ 28 دقيقة
1516
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 181 يوماً 1965 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من منطقتي جازان وعسير.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية
مساجد
تعقيم

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
قرر عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال عن التكفل بصفقة نجم ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا.
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
شيخين1
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة
محمد
الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنه
كووووووك
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك

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