علاجات منزلية للتخلص من الإنتفاخ تحت العين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشكو البعض من انتفاخ العيون الناتج عن الإجهاد والتغب، وهي من الأمور المزعجة لدى الاشخاص ورغم أن الأمر ليس خطيرًا طبيًا، فإنه يجعل الوجه مرهقًا ويبدو عليه التعب، فضلًا عن المظهر غير المحبب.
وهناك مجموعة من علاجات التجميل التي لا تستلزم وصفة طبية لمعالجة هذا الأمر ، فقد تكون النتائج مؤقتة، وفقا لموقع برايت سايد
البطاطس تساعد على تقليل الانتفاخ تحت العينين
تحتوي البطاطس على مادة الكاتيكول التي تساعد على تقليل الانتفاخ تحت العينين ، ويمكن تقطيع حبة بطاطس متوسطة الحجم إلى شرائح رفيعة وضعيها في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة. ضع هذه الشرائح لتغطية المناطق المنتفخة بعد 15 دقيقة ، اغسل عينيك ببعض الماء البارد.
ضغط الماء المالح
يقلل الماء الساخن والملح معًا من التورم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الملح لبعض الماء الدافئ في وعاء. انقعي كرتين من القطن في هذا المحلول وضعيها على عينيك،بمجرد أن تبرد ، انقعي الكرات القطنية مرة أخرى وضعها على العينين.
بياض البيض
يعمل بياض البيض على شد منطقة الجلد حول العينين ، مما يجعلها تبدو أقل انتفاخًا، اخفقي بياض بيضة أو اثنتين حتى يصبح قوامها متيبسًا ثم ضعيها برفق تحت عينيك باستخدام فرشاة. يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد.
لبن
تساعد الدهون الموجودة في الحليب كامل الدسم على تلطيف انتفاخ العينين ، يمكن نقع ضمادتين قطنيتين في بعض الحليب المثلج وضعيهما على عينيك وبعد حوالي 20-30 دقيقة ، اغسل عينيك بالماء البارد.
الخيار
يساعد الخيار في تقليل الالتهاب وشد الجلد. و يقطع الخيار إلى شرائح سميكة ويترك في الثلاجة لمدة 20 دقيقة ثم ضعيه على جفونك واتركيه لمدة 10 دقائق ويكرر هذا عدة مرات خلال اليوم.