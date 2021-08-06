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مزارع يعرض الزواج على فتاة من خلال بقرتين

منذ 47 دقيقة
684
مزارع يعرض الزواج على فتاة من خلال بقرتين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عرض مزارع الزواج على فتاة بطريق غريبة، حيث كتب على بقرتين عبارة «هل تتزوجي؟».

وأراد «وايت» في البداية أن يكتب عبارة «هل تتزوجي؟» على أربعة من قطيع الأبقار لديه لكنهم لم يبقوا مكتوفي الأيدي في أماكنهم فكتبها على كل بقرتين منهما.

وقام المزارع برش البقرتين، وبينما قام صديق بتثبيتهما، ركب إحدى ركبتيه بحلقة في حين قرأت إميلي رسالة «هل تتزوجي؟ ».

وقال المزارع من ألفورد في سومرست: « تفاجأت إميلي بشكل جيد بطريقة عرضي الزواج عليها، والسر في هذا أننا اشترينا الأبقار معًا وربيناها معًا وهي تحبها حقًا ».

مزارع
بقرتين
ألفورد
سومرست

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أحدث التعليقات

زائر
قرر عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال عن التكفل بصفقة نجم ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا.
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
شيخين1
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة
محمد
الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنه
كووووووك
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك

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