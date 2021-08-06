مزارع يعرض الزواج على فتاة من خلال بقرتين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عرض مزارع الزواج على فتاة بطريق غريبة، حيث كتب على بقرتين عبارة «هل تتزوجي؟».
وأراد «وايت» في البداية أن يكتب عبارة «هل تتزوجي؟» على أربعة من قطيع الأبقار لديه لكنهم لم يبقوا مكتوفي الأيدي في أماكنهم فكتبها على كل بقرتين منهما.
وقام المزارع برش البقرتين، وبينما قام صديق بتثبيتهما، ركب إحدى ركبتيه بحلقة في حين قرأت إميلي رسالة «هل تتزوجي؟ ».
وقال المزارع من ألفورد في سومرست: « تفاجأت إميلي بشكل جيد بطريقة عرضي الزواج عليها، والسر في هذا أننا اشترينا الأبقار معًا وربيناها معًا وهي تحبها حقًا ».