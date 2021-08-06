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«الصحة»: تسجيل 954 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
1863
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 954 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1014 حالة تعافي جديدة فضلا عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة
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أحدث التعليقات
ابو وليد
توقع من ابو خرقه اي شي
كووووووك
اذا كانة مشتريك ومشتري عايلتك هذى شي يخصك فعيال الناس الباقين ماهم للبيع يالدلخ قال شيخين والله انت شيخ التراب
د محمد ماجد بخش
إذا نطق المهلب فلا تلمه ففي نطحه نصح الكلام
د محمد ماجد بخش
لف من عند نهاية الخط U تدويرة
ام عبد الله
اللهم ارحمهم وغفر لهم ولوالدي وجميع موتى المسلمين
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