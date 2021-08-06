تفاصيل صادمة حول وفاة فتاة داخل عيادة طبيب عيون: "ارحموني أنا ماعملتش حاجة"

القاهرة (صدى):
لقيت فتاة مصرية مصرعها بعد أن تلقت طعنات وضربات قاتلة على رأسها داخل أحد المولات بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة في مصر.
تعود التفاصيل عندما عثر على جثة فتاة تدعى نجلاء مقتولة داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أن الضحية قتلت خنقا وطعنا بعد أن جاء فى المناظرة، أن هناك آثار خنق حول الرقبة وطعن بجسدها.
وقادت 120 ثانية المباحث لضبط المتهمين، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية، وأثناء رحلة البحث توصلت القوات الى مقطع فيديو مدته 120 ثانية وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم.
وكشف المتهمين الثلاثة عن آخر كلمات فتاة كفر الدوار نجلاء نعمة الله، أثناء تنفيذ جريمتهم، داخل عيادة بمول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، أثناء استجوابهم أمام رجال البحث للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة، حيث قالت لهم "ارحموني.. ارحموني.. أنا معملتش حاجة"