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تفاصيل صادمة حول وفاة فتاة داخل عيادة طبيب عيون: "ارحموني أنا ماعملتش حاجة"

منذ ساعة
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تفاصيل صادمة حول وفاة فتاة داخل عيادة طبيب عيون: "ارحموني أنا ماعملتش حاجة"

القاهرة (صدى):
لقيت فتاة مصرية مصرعها بعد أن تلقت طعنات وضربات قاتلة على رأسها داخل أحد المولات بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة في مصر.

تعود التفاصيل عندما عثر على جثة فتاة تدعى نجلاء مقتولة داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري شهير بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أن الضحية قتلت خنقا وطعنا بعد أن جاء فى المناظرة، أن هناك آثار خنق حول الرقبة وطعن بجسدها.

وقادت 120 ثانية المباحث لضبط المتهمين، حيث ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية، وأثناء رحلة البحث توصلت القوات الى مقطع فيديو مدته 120 ثانية وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم.

وكشف المتهمين الثلاثة عن آخر كلمات فتاة كفر الدوار نجلاء نعمة الله، أثناء تنفيذ جريمتهم، داخل عيادة بمول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، أثناء استجوابهم أمام رجال البحث للوقوف على ملابسات ودوافع الجريمة، حيث قالت لهم "ارحموني.. ارحموني.. أنا معملتش حاجة"

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10035
منذ 32 دقيقة
الله يرحمها والاهم القبض علي الجناة

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أحدث التعليقات

شيخين1
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة
محمد
الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنه
كووووووك
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك
خالد الزياني
اصرف لكم تغيروا بدل الهلال ٢ بالقمر الهلالي لانه ماله مثيل ويمكن بتغير الاسم تتغير نظرتهم وينسوا الهلال ويلحقونه بالبطولات😘😘😘😘
لللل
اختلفو الاطباء والعلماء رابح وعبدالمجيد هل الكرونا جايحه ام فيروس

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