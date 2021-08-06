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جندي يُمسك بأفعى سامة
منذ 4 ساعات
883
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التعليقات
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أحدث التعليقات
زائر
قرر عضو شرف نادي الهلال، الأمير الوليد بن طلال عن التكفل بصفقة نجم ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، البرازيلي ماثيوس بيريرا.
بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
شيخين1
كووووووك الي يسمعك يقول انة سارق فلوس ابوك يارخمة هاذا ابوخالد يعني الوليد يساوي فلوووووووس تشتريك وتشتري طوايف هلك يا رخمة
محمد
الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنه
كووووووك
فلوسنا الي تتمتع فيها انت وغيرك ماراح نسامحك فيها امام الله عز وجل وراح نحاسبك وراح يحاسبك ايضا رب العالمين خل الاعبين ينفعونك
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