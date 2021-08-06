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بالأسماء: مدير تعليم الليث يعتمد حركة القيادة المدرسية لـ 278 مديرًا ومديرة ووكيلاً ووكيلة

منذ 42 دقيقة
1623
بالأسماء: مدير تعليم الليث يعتمد حركة القيادة المدرسية لـ 278 مديرًا ومديرة ووكيلاً ووكيلة

حامد العمري (صدى):
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور زكي بن رزيق الحازمي حركة مديري ومديرات المدارس و الوكلاء و الوكيلات للعام الدراسي ١٤٤٣هـ ، بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.

وأوضح الحازمي أن الحركة شملت عدد ( ٢٧٨) مديراً ومديرة ووكيلاً و وكيلة بمختلف مدارس البنين و البنات ورياض الأطفال التابعة لمكاتب التعليم في الليث و أضم و جنوب الليث وربوع العين .

وعبر " الحازمي " عن أمنياته للقيادات المدرسية المكلفة بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشاد " الحازمي " بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة ، مبيناً أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

ووجه مدير التعليم مديري ومديرات المدارس المشمولين بالحركة ، إلى المباشرة مع تاريخ عودة الهيئة الإدارية للاستعداد للعام الدراسي الجديد ، يوم الأحد القادم ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢هـ ، للعمل على تنفيذ خطط التهيئة والاستعداد لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ، وتوفير وفرز المقررات الدراسية ، وتوزيع المهام والمسؤوليات ، وإعداد خطط العمل ، والجداول الدراسية ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة ، وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية على تحفيز أبنائهم إلى تلقي جرعتين من لقاح كورونا ، بالإضافة إلى البدء في التخطيط للأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين و الطالبات المستجدات ، ومناقشة أي عوائق أو تحديات قد تعتري سير العمل مع الإدارات والأقسام المعنية في إدارة التعليم ، لضمان بداية جادة وناجحة ومنتظمة مع أول يوم دراسي .

حركة البنين .

حركة البنات .

تعليم الليث
وزارة التعليم

التعليقات

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أحدث التعليقات

Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
يال تفاهة الخبر
Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
الحكم
هذه القامات التي يحق لنا الافتخار بها

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