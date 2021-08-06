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هيونداي تعلن عن نسخ معدلة من "سنتافي"

منذ 52 دقيقة
1472
هيونداي تعلن عن نسخ معدلة من "سنتافي"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة هيونداي، اليوم الجمعة، عن استعدادها لطرح نماذج معدلة عن النسخة الأخيرة التي أصدرتها من سنتافي.

وسيأتي نموذج XRT الجديد بتعديلات تطال تصميم شبك الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وسيحصل الهيكل على إطارات بلاستيكية سوداء على محيط الأبواب وحجرات العجلات لحماية معدن الهيكل من الخدوش والصدمات.

وسيتميز هيكل هذه السيارات بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، بعرض 189 سم، وارتفاع 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، كما سيجهز بعجلات عريضة بمقاس 18 بوصة.

وحصلت Santa Fe عل مصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED الحديثة، وأنظمة مولتيميديا متطورة تدار عبر شاشة لمسية كبيرة، ونظام لشحن الهواتف لاسلكيا.

وستطرح هذه السيارة بنسخ مختلفة بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأسعارها فستتراوح ما بين 32.3 و34 ألف دولار.

سيارات
هيونداي
سنتافي

التعليقات

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أحدث التعليقات

Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
يال تفاهة الخبر
Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
الحكم
هذه القامات التي يحق لنا الافتخار بها

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