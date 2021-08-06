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توجه لرفع نسبة حضور الجمهور لدوري المحترفين إلى 60%

منذ 47 دقيقة
1596
توجه لرفع نسبة حضور الجمهور لدوري المحترفين إلى 60%

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر في وزارة الرياضة أن آلية الحضور الجماهيري لدوري المحترفين للموسم الجديد الذي سينطلق في الـ11 من الشهر الجاري ستعلن خلال اليومين المقبلين .

وأضافت المصادر أن هناك توجهه لرفع نسبة حضور الجماهير إلى أكثر من 60% من سعة مقاعد الملاعب بالمملكة لمساعدة الأندية مالياً، بحسب الشرق الأوسط

فيما يبدو أن الجهات المعنية التي تراقب الوضع الصحي في البلاد بخصوص كوفيد 19 تتجه نحو المزيد من الاجراءات الاحترازية مع امكان السماح برفع النسبة المئوية للحضور الجماهيري الى اكثر من 40% وهي النسبة التي منحت للملاعب منتصف مايو الماضي.

يذكر أن عودة الجماهير إلى الملاعب تمثل حافزاً إيجابياً في الجانب الفني الذي تراجع كثيراً في بعض الفرق واللاعبين ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي.

دوري المحترفين
الجماهير
الملاعب

التعليقات

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أحدث التعليقات

Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
يال تفاهة الخبر
Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
الحكم
هذه القامات التي يحق لنا الافتخار بها

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