رئيس برشلونة يوضح كافة التفاصيل حول رحيل ميسي

وكالات (صدى):
أوضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سبب رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق الاول لكرة القدم وفشل تجديد عقده مع النادي .
وقال رئيس نادي برشلونة أن ميسي يرغب في البقاء مع برشلونة وتم الاتفاق علي ذلك لكن قواعد الدورى الاسباني منعت حدوث ذلك ، لافتا إلى أن المفاوضات انتهت مع ميسي.
وتابع "لا يمكننا تسجيل ميسي بسبب قواعد الدوري الإسباني ، فهم ليسوا مرنين معنا بشأن حد الراتب ، كان لدينا اتفاق مع ميسي لكن لا يمكننا تسجيله,الأرقام والخسائر المالية أسوأ مما كان متوقعا ، كتلة رواتبنا لا تترك أي هامش اللعب النظيف المالي يحظرنا أيضًا ، لا يمكنني اتخاذ قرار يمكن أن يدمر النادي ، برشلونة هو أهم شيء "، مضيفا "لا يمكننا تسجيل عقد ليو ميسي الذي تم الاتفاق عليه بسبب قواعد اللعب المالي النظيف".
وأضاق : لا أريد إعطاء آمال زائفة بإعادة توقيع ميسي ، كان لدينا موعد نهائي لأن الدوري الإسباني سيبدأ قريبًا ، الآن يمكن لميسي النظر في خيارات أخرى"
وأشار رئيس نادي برشلونة إلى أنه كان لديهم اتفاق مع ميسي لتوقيع عقد لمدة خمس سنوات ولكن دفع له راتب عامين ، ووافق ميسي على العقد ، وتم قبوله وكانوا مقتنعين بأنها كانت اتفاقية جيدة للعب المالي النظيف ولكن لم يسمح بها الدوري الاسباني .