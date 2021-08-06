بالفيديو.. القبض على عدد من المخالفين ومروجي الممنوعات بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت الدوريات الأمنية في مدينة الرياض، من القبض على عدد من المخالفين والمطلوبين، وذلك خلال جوالتها الميدانية.
وأظهر مقطع فيديو نشره 'سناب الداخلية'، إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما كمية من القات المخدر، كما ُضبط شخصان مخالفان لنظام الإقامة وأمن الحدود.
وعثرت الدوريات بداخل مركبة على 100 من حبوب الإمفيتامين ومبلغ مالي مجهول المصدر بحوزة شخص من الجنسية النيجيرية، وتم الاستعلام عنه والتحقق من هويته.
كما تمكنت دوريات أمن غرب الرياض من ضبط شخصين أحدهما في وضع غير طبيعي وبحوزته ممنوعات، وبعد الاشتباه في الاخر.
وتبين وجود أمرين بالقبض عليه، حيث قامت الدوريات الأمنية بإحالة جميع المخالفين والمقبوض عليهم للجهات المختصة.