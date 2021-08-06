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بالفيديو.. توفير عيادة لفحص الطفل وتشخيص الأمراض في سن مبكر بمستشفى الإمام عبدالرحمن

منذ ساعة
1753
بالفيديو.. توفير عيادة لفحص الطفل وتشخيص الأمراض في سن مبكر بمستشفى الإمام عبدالرحمن

الرياض (صدى):
أعلنت مستشفى الامام عبدالرحمن آل فيصل عن توفير عيادة لفحص الطفل ومراقبته لأول مرة لتشخيص الأمراض في سن مبكر مثل أمراض نقص النمو وفرط الحركة والتوحد، وذلك لأول مره على مستوى الشؤون الصحية في ‎الحرس الوطني.

وتستقبل العيادة في الشهر الواحد من 80 إلى 100 طفل وبعمل طاقم طبي مكون من عشرة استشاريين و10 أخصاءين و4 مقيمين ويقومون بفحص الطفل من الرأس إلى القدم وأخذ معلومات صحية عن صحة الطفل.

يجدر الإشارة إلى أن مستشفى الامام عبدالرحمن آل فيصل يقدم منذ أكثر من20عاما الرعاية الصحية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
يال تفاهة الخبر
Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
الحكم
هذه القامات التي يحق لنا الافتخار بها

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