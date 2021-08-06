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استبعاد بعض الفئات المستثناة من إعانة البحث عن عمل

منذ ساعة
2174
استبعاد بعض الفئات المستثناة من إعانة البحث عن عمل

الرياض (صدى):
استبعد التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل بعض الفئات المستثناة من شرط "الجنسية السعودية" المؤهلين للتقدم بطلب الحصول على الإعانة.

وتضمنت شروط التنظيم الجديد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والذي كان بموجبه يحق لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل, وفقًا لـ " الإخبارية ".

ويذكر أن التنظيم الجديد حدد أن يكون التقديم على طلب الحصول على الإعانة قبل مضي أربعة وعشرين شهرا من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم والتدريب.

في حين كان في السابق يشترط مضي ستة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن عمل.

 

إعانة
إعانة البحث
التنظيم الجديد

التعليقات

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أحدث التعليقات

Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
يال تفاهة الخبر
Ghanim
الله يرحمهم ويغفر لهم المنطقه الشرقيه القطيف 🌼🌹
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
الحكم
هذه القامات التي يحق لنا الافتخار بها

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