أبرز مواصفات وسعر سيارة جيلي توجيلا موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
طرحت شركة جيلي الصينية مؤخراً عن سيارتها متعددة الاستخدامات، توجيلا موديل 2021 فى السوق السعودي.
تزود سيارة جيلي توجيلا موديل 2021 بمحرك، 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة 238 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن. متر، يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع كلي، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية.
تبلغ القياسات الهيكلية للسيارة جيلي توجيلا موديل 2021 ، نسبة 4605 مم، و بعرض 1878 مم، و الارتفاع 1643 مم ، أما قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وتبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر، بمعدل استهلاك 14.1 كيلومتر لكل 1 لتر.
تتميز السيارة توجيلا موديل 2021 بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل ستة وسائد هوائية، مستشعرات صف أمامية وخلفية،بالإضافة لنظام التحكم في الهبوط من على التل، نظام مساعد الفرامل الآلي، نظام قياس ضغط العجلات، نظام الثبات الإلكتروني، مكابح كهربائية للوقوف، نظام تعليق تلقائي، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، نظام تحذير مغادرة المسار، نظام المحافظة على المسار، مثبت سرعة.
وتصل أسعار جيلي توجيلا موديل 2021 في المملكة الفئة الأولى LUXURY (GL) 4WD بسعر 110 ألف ريال، والفئة الثانية FLAGSHIP GL بسعر 121 ألف ريال.