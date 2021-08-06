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رابح صقر يشكو للجمهور من تجاهل عبدالمجيد عبدالله وتركي آل الشيخ يتدخل

منذ ساعة
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رابح صقر يشكو للجمهور من تجاهل عبدالمجيد عبدالله وتركي آل الشيخ يتدخل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف المغني رابح صقر عن غضبه من الفنان عبدالمجيد عبدالله، بدعوى أن الأخير لا يتابعه عبر حسابه على موقع التواصل ”تويتر“.

وطلب صقر رأي الجمهور في حذف عبدالمجيد عبدالله من قائمة من يتابعهم، على اعتبار أن الأخير لا يتابعه مما أثار أزمة بينهما.

وقال رابح صقر: ”سؤال إلى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي، بما أن عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وأنا جالس أتابعه.. الأفضل ألغي المتابعة ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم“.

وردّ عبدالمجيد عبدالله، مبديا تعجبه من تغريدة رابح صقر، موضحا أنه ”شخص حساس بشكل مبالغ فيه، وأنه أعطى الأمر أكبر من حجمه“، فكتب قائلا: ”بوصقر أنت حساس شويه كبّر دماغك“.

وتدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه،لاحتواء الأزمة، في تغريدة له : ”كلكم إخوان وعينين في رأس وفنانين كبار ونحبكم كلنا“.

رابح صقر
تركي آل الشيخ
عبدالمجيد عبدالله

التعليقات

ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 41
منذ 17 دقيقة
الله اكبر وش يعني اذا اختلفو اتوقع محد دراء عنهم الله يهديهم لخدمة الاسلام والمسلمين
ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 41
منذ 17 دقيقة
الله اكبر وش يعني اذا اختلفو اتوقع محد دراء عنهم الله يهديهم لخدمة الاسلام والمسلمين

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
الله اكبر وش يعني اذا اختلفو اتوقع محد دراء عنهم الله يهديهم لخدمة الاسلام والمسلمين
ابو عبد الرحمن
الله اكبر وش يعني اذا اختلفو اتوقع محد دراء عنهم الله يهديهم لخدمة الاسلام والمسلمين
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل بألي يمنع تعليقي
Talal Talal
مبادرة تشكر عليها وزارة الشؤون الاسلاميه وسلامة البلاد والعباد من الجائحة وخطورة تطورها
4lovex2
ماشاءالله عليهم حدث ولا حرج باريين العراقين 😂💔

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