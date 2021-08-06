حكم مصري يدير نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الدولي المصري محمود البنا لإدارة النهائي بين اتحاد جدة والرجاء المغربي يوم 21 أغسطس بالمغرب.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكما رابعا، ويتولى جهاد جريشة تقنية حكم الفيديو، بينما يتولى مهمة مساعد حكم الفيديو حكم عربي لم يتحدد بعد.
وقال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن كل الحكام جاهزون لإدارة أصعب مراحل بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة، وإعطاء كل الأندية حقوقها.
وأضاف: "تقنية الفيديو لا تتدخل سوى في 4 حالات فقط هي احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو حالات الطرد وأخير حالات تعريف الهوية لتحديد المتسبب في الخطأ إذا أخطأ الحكم وأشهر الإنذار أو الكارت الأحمر للاعب آخر".