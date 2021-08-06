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حكم مصري يدير نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء

منذ ساعة
1602
حكم مصري يدير نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء

نواف السالم (صدى):
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن اختيار الدولي المصري محمود البنا لإدارة النهائي بين اتحاد جدة والرجاء المغربي يوم 21 أغسطس بالمغرب.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وأمين عمر حكما رابعا، ويتولى جهاد جريشة تقنية حكم الفيديو، بينما يتولى مهمة مساعد حكم الفيديو حكم عربي لم يتحدد بعد.

وقال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن كل الحكام جاهزون لإدارة أصعب مراحل بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة، وإعطاء كل الأندية حقوقها.

وأضاف: "تقنية الفيديو لا تتدخل سوى في 4 حالات فقط هي احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو حالات الطرد وأخير حالات تعريف الهوية لتحديد المتسبب في الخطأ إذا أخطأ الحكم وأشهر الإنذار أو الكارت الأحمر للاعب آخر".

اتحاد جدة
نهائي البطولة العربية
محمود البنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
الله اكبر وش يعني اذا اختلفو اتوقع محد دراء عنهم الله يهديهم لخدمة الاسلام والمسلمين
ابو عبد الرحمن
الله اكبر وش يعني اذا اختلفو اتوقع محد دراء عنهم الله يهديهم لخدمة الاسلام والمسلمين
4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل بألي يمنع تعليقي
Talal Talal
مبادرة تشكر عليها وزارة الشؤون الاسلاميه وسلامة البلاد والعباد من الجائحة وخطورة تطورها
4lovex2
ماشاءالله عليهم حدث ولا حرج باريين العراقين 😂💔

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