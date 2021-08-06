"الشاي الأخضر" من أبرز المشروبات الصباحية التي تساعد على إنقاص الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أبرز المشروبات الصباحية التي تساعد على إنقاص الوزن، منها الماء حيث يساعد شرب كوب من الماء صباحًا على إنقاص الوزن، نظرًا لقدرته على تعزيز معدل الأيض بالجسم.
ويساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، ومن ثم استهلاك كمية قليلة من الطعام في وجبة الإفطار.حاسبة مؤشر كتلة الجسم BMIويمكن تعزيز القيمة الغذائية للماء، بإضافة الأعشاب الطبيعية أو شرائح الخيار أو الليمون أو الفاكهة، لإكسابه الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، .
ويعتبر الشاي الأخضرمن البدائل الآمنة لمحبي القهوة صباحًا، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم، بشرط أن يكون غير محلى بالسكر.
وأظهرت بعض الدراسات، أن الشاي الأخضر يحتوي على مادتي الكافيين والكاتشين، اللتين تساعدان على رفع معدل حرق الدهون المتراكمة بالجسم.
في حين يعتبر عصير الخضار بديل ممتاز لمشروبات الكافيين، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الكربوهيدرات المعقدة، التي يستخدمها الجسم كمصدر للطاقة، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف، التي تساعد على كبح الشهية.