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الرئيس التونسي يواصل تطهير البلاد وينهي خدمات 3 ولاة جدد

منذ 52 دقيقة
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الرئيس التونسي يواصل تطهير البلاد وينهي خدمات 3 ولاة جدد

تونس (صدى):
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنهاء مهام 3 ولاة، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ تاريخ 25 يوليو إلى 33 مسؤولا.

تفصيلا، أصدرت الرئاسة التونسية أوامر تقضي بإنهاء تكليف كل من، أكرم السبري، بمهام وال بولاية المنستير، والحبيب شواط، بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوي، بمهام وال بولاية زغوان.

وتأتي هذه القرارات استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت حتى مساء الخميس الماضي إلى 33 مسؤولا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي يوم 25 يوليو الماضي، تجميد نشاط مجلس الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

الرئيس التونسي
قيس سعيد
الاقالات الرئاسية

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1472
منذ 3 دقائق
هالفرنسي هو اللي محتاج تطهير .... تفووو على وجهه

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
omar
افااااااا بعد كل الى سويناه وتحويلاتهم زادت
خالد
هالفرنسي هو اللي محتاج تطهير .... تفووو على وجهه
فهد العتيبي
لا كهرباء ولا مياه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى.....
ابو سعود
عقولهم على قدهم

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