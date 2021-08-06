الرئيس التونسي يواصل تطهير البلاد وينهي خدمات 3 ولاة جدد

تونس (صدى):
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنهاء مهام 3 ولاة، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ تاريخ 25 يوليو إلى 33 مسؤولا.
تفصيلا، أصدرت الرئاسة التونسية أوامر تقضي بإنهاء تكليف كل من، أكرم السبري، بمهام وال بولاية المنستير، والحبيب شواط، بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوي، بمهام وال بولاية زغوان.
وتأتي هذه القرارات استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت حتى مساء الخميس الماضي إلى 33 مسؤولا.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي يوم 25 يوليو الماضي، تجميد نشاط مجلس الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.